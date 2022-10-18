Электроснабжение в Южном Тушине восстановили после кратковременного отключения

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Южное Тушино Карта всех событий

Кратковременное отключение электроэнергии в столичном районе Южное Тушино оперативно устранили, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 18 октября.

— Кратковременное отключение электроэнергии на улице Окружной и в Светлогорском проезде в районе Южное Тушино оперативно устранено в 21:45. Электроснабжение всех абонентов в районе осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

До этого специалисты городского хозяйства столицы рассказали об особенностях режимов работы уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки.

Первый факт — непостоянный режим работы. В течение года продолжительность работы освещения в городе в вечернее время меняется: на смену влияет длина светового дня. Например, осенью и зимой фонари в Москве включаются раньше, а выключаются позже, а весной и летом — наоборот. Интересно, что в самую короткую летнюю ночь электроэнергия потребляется в размере 450 тысяч киловатт-часов, а в зимнюю — 1,5 миллиона киловатт-часов.