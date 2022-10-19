«Забит этими тварями»: Мединский резко высказался о либеральных преподавателях МГУ

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Правду о том, за что сражаются российские военнослужащие в ходе спецоперации, нужно доносить до молодежи и преподавателей вузов — это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию. Об этом высказался помощник президента России Владимир Мединский.

— Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям, — заявил он.

Медицинский подчеркнул, что сейчас нужно вести разъяснительную работу среди тех, кто не понимает целей спецоперации.

— Мы находимся в самом центре любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня. Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа так сказать учеников «либеральных преподавателей». Мы все это могли терпеть. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет, — сказал он, выступая в Москве на презентации книги Владимира Кикнадзе «Сила V правде».

По его словам, в настоящее время подобное поведение недопустимо. Необходимо сделать так, чтобы новая книга «дошла до потенциальной аудитории, до тех, кто смог бы это знание пронести дальше», добавил помощник президента, передает РИА Новости.

Пока участники спецоперации освобождают города и села Донбасса и Украины от националистов, в Москве заметно вырос спрос на патриотические виды досуга: стрельбу в тире, пейнтбол, страйкбол и многие другие. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, почему жители столицы «взялись за оружие» и насколько выросли патриотические настроения среди горожан.