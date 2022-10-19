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В правительстве обсуждают возможность ликвидировать Роснано

Юлия Курганова
Общество
В правительстве обсуждают возможность ликвидировать Роснано
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Госкомпанию Роснано могут ликвидировать из-за финансовых проблем, которые усугубились на фоне санкций против России. Об этом сообщается в издании «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании.

— Финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций. В связи с чем госкомпания фактически утратила возможность обслуживать свои обязательства. В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение ее деятельности, — сказано в статье.

Один из собеседников газеты рассказал, что такие перспективы министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к президенту России Владимиру Путину.

Отмечается, что обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний Роснано, которые значимы для технологического развития РФ.

Один из чиновников сообщил, что у Роснано существует и другая перспектива — «продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям». Решение о будущем госкомпании будет зависеть от мнения президента, отметили источники.

В декабре 2021 года Владимир Путин оценил ситуацию с долгами Роснано. Он отметил, что, несмотря на то что ситуация с долгами госкомпании довольно непростая, у каждого руководства есть карт-бланш на ее изучение.

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