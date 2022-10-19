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Воздушную тревогу объявили в трех регионах в центре Украины

Юлия Курганова

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Воздушную тревогу объявили в трех регионах в центре Украины
Фото: shutterstock

В трех регионах в центре Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 19 октября, сообщили местные власти.

— Внимание! Кировоградская область. Воздушная тревога, — написал глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале.

Аналогичные сообщения в Telegram-каналах разместили главы Черкасской и Полтавской областей Игорь Табурец и Дмитрий Лунин.

Отмечается, что воздушную тревогу также объявили в Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает ТАСС.

18 октября власти Полтавской, Николаевской и Одесской областей Украины объявили в регионах воздушную тревогу. Тревога также звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Аналогичный режим действовал также в Житомирской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Одесской и Кировоградской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

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