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Приметы и советы

Диетологи назвали мешающие добиться плоского живота пищевые привычки

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетологи назвали мешающие добиться плоского живота пищевые привычки
Фото: Рixabay/Tumisu

Жевательная резинка провоцирует вздутие живота и делает его более объемным. Об этом сообщили диетологи Эмбер Панконин и Бонни Тауб-Дикс. Они назвали пищевые привычки, которые мешают добиться плоского живота.

Специалисты рассказали, что для избавления жира на животе нужно есть клетчатку. Она улучшает пищеварение и борется с запорами, вследствие которых может появляться вздутие и ощущение полного живота. Также недостаток белка негативно влияет на стройность.

— Белок помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Если вы потребляете слишком много простых углеводов и недостаточно белка, то это может привести к задержке жидкости и вздутию живота, — объяснили диетологи.

Они порекомендовали отказаться от жевательной резинки, так как во время жевания человек заглатывает воздух, что приводит к вздутию живота.

— Жвачки без сахара часто изготавливают с использованием сахарных спиртов, которые могут вызывать вздутие живота, желудочно-кишечный дискомфорт, метеоризм, а в некоторых случаях и диарею, — сообщила Тауб-Дикс.

По словам диетологов, вздутию также способствует питье через трубочку, газированные напитки и спиртное. Они отметили, что часто вместе с алкоголем люди едят вредные закуски, в которых много масла и соли, сообщается на портале Eat This, Not That!.

Помимо физических упражнений, добиться плоского живота поможет исключение из рациона определенных напитков. Диетолог Ноа Кесада рассказала, как эффективно похудеть без вреда здоровью.

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