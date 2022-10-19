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Данченко признали в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

Юлия Курганова
В мире
Данченко признали в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа
Фото: shutterstock

Присяжные в Соединенных Штатах оправдали российского гражданина Игоря Данченко, которого обвиняли в предоставлении ложных показаний ФБР по поводу своего участия в операции по сбору компромата на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило издание The Washington Post.

— Присяжные вынесли оправдательный вердикт по всем четырем пунктам обвинения против Данченко, российского эмигранта и аналитика, который предоставил наибольшую часть материалов для досье против Трампа, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Данченко является российским гражданином, но уже много лет живет в США со своей семьей.

4 ноября 2021 года сообщалось, что американский суд освободил россиянина Данченко под залог в 100 тысяч долларов. Он должен в течение суток сдать паспорт. Еще одним условием стало ношение электронного браслета слежения.

Данченко, собиравшего информацию о якобы связях экс-президента США Дональда Трампа с РФ, обвинили в сокрытии от ФБР контактов с человеком, связанным с Демократической партией. Сенатор Линдси Грэм назвал его в сентябре «возможным российским агентом». Аналитик заявлял, что он не является агентом России. Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. В докладе утверждалось, что Россия якобы располагает компроматом на Трампа.

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