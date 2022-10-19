Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский уволил посла в Казахстане, который ранее заявлял об убийстве русских

Юлия Курганова
В мире
Зеленский уволил посла в Казахстане, который ранее заявлял об убийстве русских
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее сделал скандальное заявление об убийстве русских. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

— Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, — сказано в документе, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором Врублевский говорит, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Дипломата после этого вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его словами. 8 сентября сообщалось, что Врублевский покинул республику по требованию властей.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное заявление Врублевского. Она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима». Захарова подчеркнула, что «восемь лет нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто».

Казахстан Скандалы Владимир Зеленский Россия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте