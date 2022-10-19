Зеленский уволил посла в Казахстане, который ранее заявлял об убийстве русских

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее сделал скандальное заявление об убийстве русских. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

— Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, — сказано в документе, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором Врублевский говорит, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Дипломата после этого вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его словами. 8 сентября сообщалось, что Врублевский покинул республику по требованию властей.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное заявление Врублевского. Она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима». Захарова подчеркнула, что «восемь лет нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто».