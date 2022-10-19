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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ компании, помогающие мобилизованным

Георгий Соланович
Общество
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ компании, помогающие мобилизованным
Фото: Пресс-служба Госдумы

Компании, которые материально помогают своим сотрудникам, попавшим под частичную мобилизацию, могут освободить от налогообложения за эти отчисления. Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Госдуму, его инициаторами стали члены партии ЛДПР.

В случае принятия законопроекта, по данным «Известий», мобилизованные сотрудники получат материальную помощь в полном объеме. Отмечается, что помочь своим работникам уже решили несколько крупных компаний.

— Например, «Татнефть» планирует выплатить призывникам по 50 тысяч рублей. Росатом перечислит единовременно каждому мобилизованному 100 тысяч, РЖД — 200 тысяч, — заявил депутат от ЛДПР в Госдуме Евгений Марков, который является одним из разработчиков законопроекта.

По его словам, Минцифры также рекомендовало IТ-компаниям ежемесячно выплачивать мобилизованным сотрудникам 80 процентов зарплаты, а членам их семьи — оформить полис ДМС.

Депутат напомнил, что сейчас матпомощь более четырех тысяч рублей облагается НДФЛ и другими обязательными взносами.

18 октября сообщалось, что ГД в I чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса. Инициатива дает возможность оформлять кредитную отсрочку призванным на военную службу предпринимателям, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью.

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