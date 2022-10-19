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Лучшую в России медсестру первичного звена выберут в Москве

Георгий Соланович
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Лучшую в России медсестру первичного звена выберут в Москве
Фото: Pixabay

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» пройдет в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 19 октября.

— Появление в списке номинаций всероссийского конкурса «Лучший по профессии» специальности медицинской сестры первичного звена здравоохранения — это знаковое событие. Оно подчеркивает важность работы медицинской сестры как полноправного участника лечебного процесса и надежного помощника врача. <...> Демонстрировать свои знания и навыки будут специалисты, ранее уже признанные лучшими в своих регионах, — отметила замглавы столичного депздрава Елена Ефремова.

По ее словам, лучший представитель этой профессии будет определяться на общероссийском уровне впервые. Москву в номинации будет представлять медицинская сестра офтальмологического кабинета филиала № 4 городской поликлиники № 22 Елизавета Медведева. В этом году она уже выиграла конкурс профмастерства «Московские мастера» в номинации «Лучшая медсестра».

Испытания «Лучшего по профессии» будут состоять из трех этапов: теоретического и практического экзаменов, а также решения ситуационной задачи. Задания соответствуют профессиональному медицинскому стандарту, оценивать действия медиков будет экспертное жюри, а результаты утвердит центральная конкурсная комиссия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что свыше 900 специалистов посетили открытые тренинги кадрового центра департамента здравоохранения. Открытые тренинги стартовали в апреле этого года, а посетить их может бесплатно любой специалист столичной системы здравоохранения.

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