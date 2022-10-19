Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Амфитеатр появился около станции «Кунцевская» БКЛ

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Амфитеатр появился около станции «Кунцевская» БКЛ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Кунцевская Карта всех событий

Специалисты завершили работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Кунцевская», рядом с улицей Ивана Франко был устроен амфитеатр, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 19 октября.

— Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели, — сказал заммэра.

По его словам, с вводом станции БКЛ здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что специалисты на территории «Кунцевской» создали закрытое пространство для отдыха, отделив его от транзитной зоны и Рублевского шоссе, при этом частично скрыв из виду техсооружения метро.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии подземки будут работать сразу три электродепо, в том числе строящееся «Аминьевское».

Благоустройство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте