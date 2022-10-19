Андрей Бочкарев: Амфитеатр появился около станции «Кунцевская» БКЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Кунцевская Карта всех событий

Специалисты завершили работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Кунцевская», рядом с улицей Ивана Франко был устроен амфитеатр, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 19 октября.

— Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели, — сказал заммэра.

По его словам, с вводом станции БКЛ здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что специалисты на территории «Кунцевской» создали закрытое пространство для отдыха, отделив его от транзитной зоны и Рублевского шоссе, при этом частично скрыв из виду техсооружения метро.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии подземки будут работать сразу три электродепо, в том числе строящееся «Аминьевское».