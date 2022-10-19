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Загрутдинов: Съезд с МСД на Волгоградский проспект построен почти наполовину

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов: Съезд с МСД на Волгоградский проспект построен почти наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Специалисты завершили строительство эстакады-съезда с южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД почти наполовину. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 19 октября.

— Общий процент готовности южного участка Московского скоростного диаметра составляет 53 процента. Строительство разделено на 10 участков, из которых в настоящее время девять находится в стадии строительства, еще один проектируется, — сказал глава депстроя.

Он отметил, что в данный момент строители ведут работы по устройству подпорных стен эстакады.

Длина сооружения составит 710 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что на южном участке МСД предстоит построить дороги протяженностью 10,4 километра, в том числе пять эстакад.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство южного участка скоростного диаметра до МКАД будет завершено в 2023 году. Дорога соединяет Павелецкое направление и МКАД, она находится в активной стадии строительства. Глава города уточнил, что уже построено примерно свыше половины всех объемов, как и на ЮВХ.

Транспорт Строительство Московский скоростной диаметр (МСД)
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