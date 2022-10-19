Названо число пар, обручившихся в Петербурге с начала частичной мобилизации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С момента объявления частичной мобилизации в Петербурге 483 петербургские пары заключили брак по ускоренной процедуре. Об этом сообщили в Комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Отмечается, что некоторым удалось заключить брак в день обращения. Главное условие для ускоренной регистрации — наличие документов, подтверждающих статус мобилизованного: повестка и военный билет, сообщает издание «Невские новости».

В Ленобласти также за этот период было заключено большое число браков — было сыграно 417 свадеб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске увеличилось количество свадеб в период частичной мобилизации. В сентябре 2022 года поженились 2816 новобрачных, при этом в 2021 году сыграли свадьбу 2250 молодоженов, передает Nation news.

До этого были названы столичные ЗАГСы, где можно пожениться во время новогодних праздников.