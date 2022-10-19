В Китае высмеяли главу МИД ФРГ за слова об энергоресурсах из России

Фото: МИД РФ

Пользователи китайского новостного портала Guancha высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее заявление о том, что Берлин совершил ошибку, приняв решение использовать энергоресурсы из России.

«Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи»; «Бербок работает не на свою страну, а на США»; «Действительно смешно», — прокомментировали слова Бербок пользователи новостного портала.

Глава Министерства иностранных дел Германии также заявила, что страна готовится к длительному противостоянию с Россией. По ее словам, настало время заменить принцип «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России».

Дипломат подчеркнула, что Берлин продолжит оказывать киевским властям всю необходимую для противостояния с РФ помощь — как финансовую, так и военную. Бербок считает, что «Украина борется не только за свое выживание, но и за свободную Европу».

Глава МИД Германии заключила, что не видит смысла в переговорах с Россией по Украине. Дипломат уверена: мир на условиях Москвы не примут ни Киев, ни его западные союзники.