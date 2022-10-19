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День открытых дверей Колледжа московского транспорта пройдет 22 октября

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День открытых дверей Колледжа московского транспорта пройдет 22 октября
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

День открытых дверей Колледжа московского транспорта пройдет в Центре профориентации транспортного комплекса столицы 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 19 октября.

— Важная часть программы — презентация федерального проекта «Профессионалитет». А еще гостей ждет экскурсия по новой экспозиции Центра и возможность пообщаться с сотрудниками метро, которые окончили колледж, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Уточняется, что мероприятие начнется в 10:00. Посетители смогут пройти профориентационную диагностику, а также принять участие в тематических мастер-классах.

В сентябре жителям столицы рассказали о преимуществах работы в Мосгортрансе. Так, сотрудники организации получают стабильную и достойную зарплату, премии и стипендию на время обучения. Плюсом работы в ведомстве является и оплата больничных и отпусков. Также предприятие запустило пилотный проект — комплексные обеды для водителей.

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