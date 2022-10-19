За сутки в столице поймали 179 нетрезвых водителей

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В ходе рейда «Нетрезвый водитель», который проходил с 19.00 часов 15 октября до 20.00 часов 16 октября, столичные полицейские задержали 179 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Москвы в среду, 19 октября.

По данным ведомства, из числа задержанных больше всего, 94 человека, просто отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Под действием наркотиков находились 36 водителей, в состоянии алкогольного опьянения — 35 человек.

У 14 пьяных шоферов при задержании не оказалось прав, так как раньше они были лишены их за аналогичные преступления. Этим гражданам грозит уголовная ответственность.

В свою очередь сотрудники МЧС по ЮАО 13 октября отчитались о проведенном рейде по пожарной безопасности. По данным ведомства, проверка была начата после жалоб жителей.