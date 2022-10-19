ТАС: Ошибка Байдена отдала будущее Украины в руки России

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Ошибочная вера Белого дома в безграничную мощь Соединенных Штатов передала будущее Украины в руки России. Такое мнение выразил обозреватель Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

— Политические деятели в Вашингтоне готовы пойти на любой проступок, если он будет совершен во имя уничтожения России, — отметил Макгрегор.

По его словам, перспективы Киева вернуть утраченные территории «мрачные», а будущее Украины теперь находится в руках России. Обозреватель в этом ключе подчеркнул, что Вашингтону, как куратору киевского режима, нужно подтолкнуть стороны к заключению мирного договора на условиях Москвы, однако, считает обозреватель, «для США такое решение немыслимо».

Поддержка США Украины обогащает правящий класс Америки, но стратегически от поставок оружия Киеву Белый дом ничего не получит, продолжил Макгрегор. Москва же после конфликта станет сильнее, заключил он.

До этого генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что украинская армия даже месяца не продержится без военной помощи США и НАТО. Он отметил, постоянная военная поддержка Киева вместо поиска дипломатического решения конфликта является ошибкой НАТО. Также Саймс усомнился в целесообразности предоставления Украине права вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся конфликта.