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Более 100 семей выбрали квартиры для переезда по реновации в районе Восточный

Анастасия Колоскова

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 100 семей выбрали квартиры для переезда по реновации в районе Восточный
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
улица Девятого Мая, дом 28, корпус 1 Карта всех событий

Уже 77 процентов семей определились с квартирами для переезда в рамках программы реновации в районе Восточный. Об этом в среду, 19 октября, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент городского имущества предложил новое жилье 144 семьям, живущим в доме 15а на Главной улице и домах 18а и 21 на улице Девятого Мая. На данный момент 110 семей выбрали квартиры, сейчас они оформляют документы для переезда, — рассказал он.

По словам руководителя департамента, остальные участники программы продолжают осматривать доступные варианты. Он уточнил, что процесс переселения в рамках программы реновации стартовал в районе Восточный 30 сентября.

Все участники программы переезжают в многоэтажку, построенную по адресу: улица Девятого Мая, дом 28, корпус 1. Во всех квартирах уже завершена отделка и установка оборудования в соответствии со стандартами программы реновации.

На первом этаже здания расположен центр информирования, где горожане могут получить консультации и помощь в оформлении документов. Также в доме предусмотрены помещения для открытия магазинов, аптек и предприятий сферы услуг. Прилегающую к новостройке территорию благоустроили, во дворе оборудовали спортивные и детские площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в новые квартиры уже переехали почти 76,5 тысячи участников программы реновации жилищного фонда.

Восточный административный округ (ВАО) Максим Гаман Реновация
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