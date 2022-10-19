Пушилин заявил об успешном наступлении ВС России на Авдеевском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска успешно наступают на Авдеевском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в среду, 19 октября.

— Достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном «Сомали». Есть определенные успехи, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

ВСУ на Авдеевском направлении удерживают позиции с 2014 года. Тем не менее в конце августа мэр села Авдеевка Виталий Барабаш предположил, что многие жители подконтрольного киевскому режиму населенного пункта ждут прибытия российских войск.

Барабаш отметил, что Киев ранее объявлял «обязательную эвакуацию» местного населения, однако многие жители остались в своих домах. По словам мэра, некоторые люди прячутся в подвалах, где зачастую нет отопления, света и вентиляции.

До этого Пушилин заявил, что украинская армия отступает в Артемовске без возможности удерживать ранее занимаемые позиции. По словам врио главы ДНР, такая ситуация создает удобные условия для освобождения следующих населенных пунктов.