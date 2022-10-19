В Госдуме обсудят отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума в рамках пленарного заседания обсудит проблему отсрочек от частичной мобилизации для многодетных отцов. Об этом в среду, 19 октября, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

— Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов. Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы, — отметил он.

Обсуждение данного вопроса пройдет в закрытом формате, уточнил Метелев в своем Telegram-канале.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет уже доведено до военкоматов.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации. Уточняется, что разъяснения должны в первую очередь касаться тех, кто обучается по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего образования в российских вузах.