Экономист Масленников рассказал, какие изменения необходимы в российской экономике

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Современная российская экономическая модель не отвечает запросам общества, поэтому необходима трансформация. О том, в чем она должна заключаться, рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Он отметил, что роль государства в новой экономической модели — модели структурной трансформации — должна быть значительной, однако речь не идет об огосударствлении экономики на советский манер.

Масленников отметил, что требуют пересмотра имеющиеся меры поддержки, нужно увеличить действенные и отказаться от неработающих. Также необходима новая политика на рынке труда с учетом разнообразия форм занятости.

По словам эксперта, должны получить развитие новые отрасли, в том числе работающие на экспорт. Это позволит стране интегрироваться в мировое хозяйство на новом уровне, передает «Радио 1».

Россия стала больше. После присоединения новых регионов выросли как территория, так и население страны. Но изменится ли Россия качественно? Об этом рассуждают военные эксперты, социологи, экономисты.