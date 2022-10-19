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Эксперт рассказал, какие профессии сейчас считаются дефицитными

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, какие профессии сейчас считаются дефицитными
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вице-президент ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков рассказал, какие профессии сейчас считаются дефицитными.

— Это любые рабочие профессии высоких уровней квалификации — слесарь, сварщик, токарь, сотрудник испытательной лаборатории. Словом, те, где нужны люди, которые что-то умеют делать руками, в них сейчас большая потребность, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Эксперт отметил, что офисные специальности — это вчерашний день с учетом технологического суверенитета и импортозамещения.

В настоящее время, по словам эксперта, наблюдается повышение интереса к рабочим специальностям среди молодых людей.

Ранее стало известно, что доля работающей молодежи снизилась в России до исторического минимума, уменьшилась в годовом соотношении на 10,1 процента и впервые упала до показателя 10,55 миллиона человек.

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