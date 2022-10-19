Украинский посол заявил, что разочаровался в израильтянах после отказа от переговоров

Фото: Pixabay

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что «глубоко разочаровался в израильтянах» после отказа главы израильского министерства обороны Бени Ганца провести телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

— Они не предоставили объяснений отмены... В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем, — приводит слова дипломата Lenta.ru.

Накануне стало известно, что Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. По данным издания Haaretz, украинское руководство начало подготовку к этому разговору несколько дней назад, но в итоге Израиль ответил отказом. При этом помощники Ганца данную информацию опровергли. Они также уточнили, что не комментируют расписание министра. В свою очередь представители украинского Минобороны заявили, что им неизвестно о планировавшемся разговоре.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что израильское руководство сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие Киеву. Он также добавил, что такой шаг станет опрометчивым для Израиля, который испортит межгосударственные отношения с Россией.