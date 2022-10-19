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Песков заявил, что Россия не планирует закрывать границы

Анастасия Колоскова
Общество
Песков заявил, что Россия не планирует закрывать границы
Фото: Администрация президента РФ

Закрытие границ на фоне введения военного положения в четырех регионах России не планируется. Об этом в среду, 19 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет. Не планируется, — цитирует РИА Новости ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ был опубликован в среду, 19 октября. Согласно документу, органы исполнительной власти четырех регионов наделяются полномочиями, предусмотренными Федеральным конституционным законом «О военном положении». Кроме того, власти получили право проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики.

Кроме того, президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Граница Россия Владимир Путин
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