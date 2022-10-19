МИД: Дополнительные ограничения на выезд из страны не планируются

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Дополнительные ограничения на выезд из России в связи с введением военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях не планируются, сообщил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов в среду, 19 октября.

— Если говорить про мидовскую сторону, мы не слышали даже проработки, — заявил Иванов. Его слова передает «Коммерсант».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отрицает планы ввести ограничения на выезд из страны. По его словам, закрытие границ «не планируется».

Президент России Владимир Путин 19 октября ввел режим военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В указе прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против РФ признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».