Путин: Киев создает бандитское подполье на территории России

Фото: Администрация президента РФ

Украинское правительство активно пытается отправить диверсионные группы на территорию России и создать таким образом бандитское подполье. Об этом в среду, 19 октября, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

— Как и их (Киева — прим. «ВМ») идейные предшественники бандеровцы — пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы, — сказал он.

Российский лидер напомнил, что за организацией взрыва на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины. Несмотря на это, Россия пресекает попытки реализации терактов в различных регионах страны, передает РИА Новости.

Также во время заседания Совета безопасности Владимир Путин заявил о том, что киевский режим отвергает любые предложения о переговорах. Кроме того, украинская сторона прибегает к «откровенно террористическим методам».

19 октября президент России провел заседание Совбеза России по видеосвязи. Главной темой заседания стала нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов.