Скандинавский ответ: как Стокгольм отреагирует на ракетный удар ВСУ по зданию шведского консульства

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные нанесли ракетный удар системами залпового огня HIMARS по зданию консульства Королевства Швеция в городе Каховка Херсонской области. Атака была совершена в ночное время, когда в помещении никого не было. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, как этот инцидент повлияет на взаимоотношения Киева и Стокгольма.

По мнению эксперта, дипломатические связи между Украиной и Швецией никак не ухудшатся.

— Никто не будет дуться на Киев или прекращать отношения с украинскими властями. Конечно, возможно, последуют какие-то ритуальные извинения Киева перед Стокгольмом. Но Швеция, как и Финляндия, находятся в общей упряжке. Они гораздо более проукраинские, чем Берлин, Париж или любая другая европейская страна. Поэтому вряд ли Швеция будет осуждать Украину за случившееся, — отметил эксперт.

Дело в том, что для этих скандинавских стран миф о «хорошей Украине» и «плохой России» является религиозной верой, заверил спикер:

— Чтобы оставаться преданными этой вымышленной вере, Стокгольм, конечно же, простит Киев за уничтожение шведского дипломатического представительства. Они закроют на это глаза. Им бы, конечно, получить хоть какие-то формальные извинения от Украины, в обратном случае придется эту ситуацию объяснять своим гражданам.

Эксперт отметил, что Швеция уже много лет живет в своем отдельном мире, где нет проблем с газом и иными ресурсами, что позволяет Стокгольму высказываться так, как ему вздумается:

— Германия, Франция и вся остальная Старая Европа живет в реальном мире, где есть зависимость от энергоресурсов РФ. В этих странах задумываются над тем: хватит ли им газа для населения и иных нужд. Они дают себе отчет, что любые обострения в отношениях с РФ могут лишить их последних возможностей запастись необходимым сырьем.

Между тем в результате ракетных атак по зданию дипконсульства Швеции в Херсонской области обошлось без жертв. Всего было выпущено три реактивных снаряда из РСЗО HIMARS, поставляемых Украине США.