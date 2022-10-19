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Приметы и советы

Почти 9000 птиц зафиксировали на природных территориях Москвы

Евгений Белоусов
Город
Почти 9000 птиц зафиксировали на природных территориях Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Во время Евразийского учета на природных территориях Москвы зафиксировали более девяти тысяч птиц. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— В переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров. Они выяснили, что в столице обитают 57 видов пернатых, среди них 19 видов краснокнижных, — рассказали в комплексе.

Чаще всего в ходе учета встречались кряквы, их в Москве насчитали 2917 особей. Также специалисты насчитали в столице 763 большие синицы, 329 полевых воробьев и 376 дроздов-рябинников. Наиболее интересные обитатели природных территорий Москвы — лысуха, свиязь, желна, камышница, гоголь, чомга и серая цапля.

Кроме того, перед акцией Мосприрода провела около 50 мастер-классов, экскурсий и лекций, посвященных пернатым. Их посетили более 500 москвичей, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно эксперты комплекса подсчитали количество ежей в лесах Москвы. Как оказалось, всего ежей больше тысячи. Эксперты отметили, что эти животные встречаются и в черте города: в парках «Москворецкий», «Жулебинский», «Зеленоградский», а также в Терлецком и Измайловском лесопарках.

До этого стало известно, что примерно 270 видов птиц можно встретить на природных территориях Москвы в разное время года. При этом порядка 100 из них можно увидеть только летом. Однако к октябрю многие пернатые уже улетели на юг.

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