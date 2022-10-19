Движение транспорта ограничат на пересечении Солнцевского проспекта и улицы 50 лет Октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В районе пересечения Солнцевского проспекта и улицы 50 лет Октября будет ограничено движение в связи с проведением инженерных работ с 25 октября по 24 декабря. Об этом в среду, 19 октября, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточняется, проезд будет закрыт по одной полосе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что 21 октября на участке Суворовской улицы от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до пересечения с 2-м Электрозаводским переулком, а также в Фигурном переулке изменится схема движения. Все дело в том, что на указанном участке состоятся киносъемки, которые продлятся не более пяти минут.

Участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты).

Недавно сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки.