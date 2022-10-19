Электроснабжение домов восстановили в Белгороде

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Специалисты восстановили электроснабжение домов в Белгороде после отключения трансформатора на подстанции «Южная». Об этом в среду, 19 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Электроснабжение в домах белгородцев восстановлено. За счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на улицах 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова, — сказал он.

В своем Telegram-канале губернатор поблагодарил сотрудников оперативных служб за выполненную работу.

До этого сообщалось, что на подстанции «Южная» в Белгороде произошло отключение трансформатора. По словам Вячеслава Гладкова, причина аварии заключается в перенапряжении, что привело к отключению света на улице Губкина и бульваре Первого Салюта.

14 октября стало известно, что в результате обстрела Белгорода вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловатт. Губернатор уточнил, что примерное время переключения на резервные источники составит четыре часа.