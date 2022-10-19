Украинские СМИ сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве

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На левом берегу Днепра в Киеве слышны выстрелы и взрывы. Об этом в среду, 19 октября, сообщило издание «Страна.ua».

Портал УНИАН также сообщил о взрывах, однако воздушная тревога в украинской столице не была объявлена, передает РИА Новости.

В этот же день в пресс-службе Минобороны РФ рассказали о продолжении нанесения ракетных ударов российскими военными подразделениями по объектам военной промышленности и энергетики Украины. Уточняется, что в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике были поражены семь пунктов управления войск.

10 октября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что киевские власти используют террористические методы, в результате чего был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре после совещания российского лидера стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.