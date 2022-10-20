Кадыров заявил, что его сыновья обеспечили прикрытие бойцам на линии соприкосновения

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 19 октября, сообщил, что его сыновья приняли участие в бою с украинскими боевиками и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.

По словам руководителя кавказского региона, Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли на линию соприкосновения вместе с командиром спецполка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым. Они пробрались вплотную к позиция противника, подчеркнул глава Чечни.

На своем канале в Telegram Кадыров уточнил, что его сыновья на протяжении нескольких дней в составе чеченской делегации на Донбассе ведут поиски членов «ичкерийских батальонов». Попутно внуки Ахмата Кадырова посещали места дислокации чеченских силовиков. Они пробыли на своих позициях до того момента, «пока не отбили очередную контратаку нацистов».

На прошлой неделе Рамзан Кадыров заявил, что под руководством нового командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина специальная военная операция на Украине завершится удачно.