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Западные санкции препятствуют российскому экспорту сельского хозяйства, из-за этих ограничений больше всего страдают нуждающиеся страны Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, заявили в среду, 19 октября, в посольстве России в Вашингтоне.

Это происходит несмотря на заверения американских властей в том, что таких помех не существует, подчеркнули дипломаты. Вашингтон при этом заявляет о необходимости заботиться о благополучии этих государств.

В российском посольстве призвали Соединенные Штаты и другие западные страны должны переходить «от риторики к делу». Дипломаты заметили, что РФ остается надежным поставщиком продовольствия и удобрения и готова к «конструктивному и равноправному взаимодействию в агросфере», пишет РИА Новости.

В следующем месяце подходит к концу действие «зерновой сделки», которая позволяет возобновить украинский экспорт через порты Черного моря и содержала обязательства снять различные ограничения на поставки сельхозпродукции и удобрений из России.

Накануне исполнительный директор Московского крестьянского союза Николай Ефремов сообщил, что цены на зерновые в России упали ниже себестоимости из-за западных санкций.