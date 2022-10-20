Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на 20 октября

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В украинской столице — Киеве — объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в ночь на четверг, 20 октября, в сообщении городской администрации.

— В Киеве объявлена воздушная тревога, — указывается в сообщении городских властей, которое приводит РИА Новости.

Удары по украинской инфраструктуре российские вооруженные силы стали наносить 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Как заявлял президент России Владимир Путин, этим взрывом на переправе Украина поставила себя на один уровень с самыми одиозными террористическими группировками. Оставлять без ответа «преступления такого рода» не представляется возможным, подчеркнул российский лидер. При этом он подчеркнул, что больше нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине.

Удары наносятся по объектам связи, энергетики, «оборонки» и военного управления по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

Накануне на левом берегу Днепра в Киеве были слышны выстрелы и взрывы. В этот же день в пресс-службе Минобороны РФ рассказали о продолжении нанесения ракетных ударов российскими военными подразделениями по объектам военной промышленности и энергетики Украины.