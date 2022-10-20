Экс-постпред США при НАТО призвал проявить «должное уважение к русским»

Фото: Администрация президента РФ

Граждане России поддерживают президента страны Владимира Путина из-за негативного отношения со стороны западных стран, написал в материале для Washington Post бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Роберт Хантер.

— Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет, — подчеркнул экс-чиновник.

По мнению Хантера, стремление западных стран «наказать» Москву после распада Советского Союза «разожгло» внутри России национальное недовольство.

В качестве примера экс-постпред США при НАТО привел действия со стороны Вашингтона, направленные против РФ. Так, он упомянул, что Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули в Европе системы ПРО и выразили в 2008 году намерение расширить НАТО за счет Грузии и Украины.

В завершении материала Хантер призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и предоставить России достойное место на планете, пишет РИА Новости.

В конце августа ВЦИОМ сообщил, что около 75 процентов россиян поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.