Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики рассказали о погодных условиях в Москве 20 октября

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погодных условиях в Москве 20 октября
улица / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода ожидает жителей и гостей столичного региона в предстоящий четверг, 20 октября, сообщают синоптики из офиса Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью стоит ожидать температуру от нуля до плюс двух градусов. Ветер ожидается северный с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду.

В Московской области синоптики спрогнозировали от 3 до 8 градусов выше нуля днем и похолодание до двух градусов ниже нуля в ночное время суток. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дождливая погода в столичном регионе в последнее время связана с приходом в Москву теплого циклона, сообщил накануне «Вечерней Москве» синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте