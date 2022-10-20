Синоптики рассказали о погодных условиях в Москве 20 октября

улица / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода ожидает жителей и гостей столичного региона в предстоящий четверг, 20 октября, сообщают синоптики из офиса Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью стоит ожидать температуру от нуля до плюс двух градусов. Ветер ожидается северный с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду.

В Московской области синоптики спрогнозировали от 3 до 8 градусов выше нуля днем и похолодание до двух градусов ниже нуля в ночное время суток. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дождливая погода в столичном регионе в последнее время связана с приходом в Москву теплого циклона, сообщил накануне «Вечерней Москве» синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.