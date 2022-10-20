Онколог Зинатулин рассказал о симптомах, которые указывают на рак печени

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Как распознать онкологическое заболевание в печени рассказал журналистам в четверг, 20 октября, врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин.

По словам эксперта, на ранних стадиях такое заболевание, как правило, протекает без симптомов или маскируется фоновым заболеванием и проявляется лишь быстрой утомляемостью, слабостью и чувством тяжести в правом подреберье и эпигастрии.

Когда болезнь прогрессирует, клиническая картина симптомов характеризуется снижением работоспособности, нарастающей слабостью, снижением массы тела, анемией, тошнотой, изменением вкусовых ощущений и снижением аппетита, заметил Зинатулин.

К основным факторам риска развития первичного рака печени собеседник «Известий» отнес цирроз печени, статогепатит, афлотоксин, вирусные гепатиты и аутоимунный гепатит.

Накануне специалист Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве», что злоупотребление спиртными напитками, курение и контакт с канцерогенами являются факторами, которые провоцируют развитие рака горла.