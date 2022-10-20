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Госдеп предупредил о санкциях за поставки иранских беспилотников России

Егор Провоторов
В мире
Госдеп предупредил о санкциях за поставки иранских беспилотников России
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты полны решимости применять ограничительные меры, чтобы не допустить якобы поставок Ираном «опасного оружия» России, сообщает в четверг, 20 октября, госдепартамент США.

Комментируя якобы сложившуюся ситуацию, в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что будут работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить возможный прецедент.

— Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам, — говорится в заявлении госдепа, которое приводит РИА Новости.

В минувшую среду, 19 октября, постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче исламской республикой России беспилотников для применения в конфликте на востоке Украины.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России являются только искусственным поводом для давления сразу и на Москву, и на Тегеран.

Иран Россия Беспилотники Госдеп
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