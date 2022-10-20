Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 20 октября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 20 октября
Фото: Pexels

Тегеран категорически отвергает утверждения относительно того, что Иран якобы передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал данные о поставках БПЛА России из Ирана дезинформацией.

Собственники торговых центров «Метрополис» и «Атриум» в Москве и «Галерея» в Санкт-Петербурге проводят переговоры с испанским холдингом Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Группа депутатов из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект «О внесении изменений в закон «О ветеранах». Документ предлагает установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что его сыновья приняли участие в бою с украинскими боевиками и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.

Член Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало в среду, 19 октября, заявил, что российские атлеты не будут принимать участие в соревнованиях организации в предстоящем сезоне.

Иран Рамзан Кадыров Москва ООН Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте