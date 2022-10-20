Главные новости к утру 20 октября

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Тегеран категорически отвергает утверждения относительно того, что Иран якобы передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал данные о поставках БПЛА России из Ирана дезинформацией.

Собственники торговых центров «Метрополис» и «Атриум» в Москве и «Галерея» в Санкт-Петербурге проводят переговоры с испанским холдингом Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Группа депутатов из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект «О внесении изменений в закон «О ветеранах». Документ предлагает установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что его сыновья приняли участие в бою с украинскими боевиками и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.

Член Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало в среду, 19 октября, заявил, что российские атлеты не будут принимать участие в соревнованиях организации в предстоящем сезоне.