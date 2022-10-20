В Израиле заявили, что переориентация России на восток покончит с гегемонией США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Переориентация России на восток положит конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Такое мнение было озвучено авторами статьи для Jerusalem Post.

— Это не новая холодная война, а, скорее, глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку, — говорится в публикации.

Как отмечается, во взаимодействии с восточными государствами Россия использует опыт Советского Союза и ориентируется на так называемые страны «глобального Юга»: Китай, Иран и Турцию. Кроме того, активно развиваются отношения со странами Персидского залива, Средней Азией и Пакистаном.

Автор подчеркнул, что Москва может выгодно обернуть в свою сторону те противоречия, которые возникли между США и Саудовской Аравией.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что израильское руководство сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие Киеву. Он добавил, что такой шаг станет опрометчивым для Израиля и испортит отношения с Россией.