Стремоусов сообщил о планах освободить еще три региона Украины

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В Херсонской область планируют освободить еще три региона Украины. Об этом в четверг, 20 октября, заявил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

— Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск, — приводит его слова РИА Новости.

До этого союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, которое расположено на Артемовском направлении. Во время боевых действий удалось уничтожить свыше 120 солдат ВСУ, которые были в составе 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана все еще затруднительная, однако линия фронта стабилизируется. По его словам, линия обороны выстраивается около Кременной.

В свою очередь временный глава ДНР сообщил, что украинская армия отступает в Артемовске. По его словам, такая ситуация создает удобные условия для освобождения следующих населенных пунктов.