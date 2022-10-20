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Приметы и советы

Психиатр пояснила, когда повышенное настроение может говорить о ментальном расстройстве

Ирина Игнатенко
Общество
Психиатр пояснила, когда повышенное настроение может говорить о ментальном расстройстве
Фото: shutterstock

Беспричинно повышенное настроение, которое сопровождается импульсивным поведением, подскочившим либидо, аппетитом и сокращенным по времени сном, может сигнализировать о серьезном психическом расстройстве. Об этом рассказала врач-психиатр Анастасия Шиманова.

В этом случае можно заподозрить биполярное аффективное расстройство. В этот период депрессивное настроение и апатия у человека резко сменяются активностью и приливом энергии.

— При гипомании человек совершает спонтанные, необдуманные поступки, не осознает их опасность и возможные последствия, — пояснила эксперт в комментарии РИАМО.

В такие периоды человек может нарушать привычный распорядок дня, грубо или фамильярно обращаться с коллегами. Он перестает контролировать свое поведение. При появлении подобных симптомов стоит обратиться к специалисту.

Ранее психотерапевт Юрий Вяльба отметил, что в настоящее время уровень тревожности в обществе повышается, люди впадают в невротические состояния на фоне нестабильной обстановки в мире, передает НСН.

Московский психолог Денис Хакимов рассказал о способах поддержания психологического комфорта. Каждый человек хочет быть здоровым в самом широком понимании этого слова.

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