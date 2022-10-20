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Президент Швейцарии прибыл на Украину

Лейла Алиева
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Президент Швейцарии прибыл на Украину
Фото: Pixabay

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл на Украину. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

— Снова на Украине. Спустя год после моего последнего визита. Цель: на месте получить представление о военной обстановке, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны, — написал он на своей странице в Twitter.

10 октября Швейцария завершила переговоры с Украиной, по которым Берн представит интересы Киева в России. С самого начала конфликта на Украине Швейцария была готова предоставить свои услуги обеим сторонам, в частности организовать площадку для переговоров и предоставить экспертную поддержку в рамках диалога.

Свою помощь в проведении переговоров между странами предложил и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он убежден, что конфликт можно разрешить с помощью переговорного процесса.

Позже Зеленский назвал причину для отказа от переговоров с Россией. Он заявил, что Киев откажется от переговоров в случае проведения референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

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