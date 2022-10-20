Назван действенный способ избавления от негативных мыслей

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Психолог Александра Миллер рассказала о причинах возникновения тревожного расстройства, а также о способе борьбы с ним.

Эксперт пояснила, что, как правило, чем больше ответственности у человека, тем выше вероятность возникновения тревожного расстройства. Человеку сложно забыть о своих обязательствах и расслабиться, он представляет себе развитие событий в негативном ключе.

Научиться управлять своими мыслями можно при помощи специального упражнения с фиолетовым браслетом, которое изобрел священник Уилл Боуэн.

По мнению Миллер, при выполнении упражнения возрастает самоконтроль, человек имеет возможность управлять своими мыслями и словами, что очень важно для каждого.

Суть упражнения в следующем: браслет нужно надеть на запястье и на протяжении 21 дня попробовать прожить без сплетен, критики, жалоб и недовольств. Если в какой-то из дней все же вырвется слово осуждения или упрека, нужно переодеть браслет на другую руку и начать все заново. Если человек продержится 21 день, это поможет ему начать мыслить по-новому, найти альтернативные пути решения задач, передает ФАН.

Ранее доктор медицинских наук Марина Кинкулькина рассказала, какие ошибки совершают многие, пытаясь справиться с тревожностью. Врач в первую очередь предостерегла от борьбы со стрессом с помощью алкоголя. Такой метод обеспечит лишь временное облегчение, но может привести к зависимости, передает Nation news.

До этого врач-терапевт Лариса Алексеева назвала «Вечерней Москве» напиток, который помогает избавиться от стресса. По ее мнению, успокоиться помогает один из видов чая.