Губернатор Подмосковья пообещал помочь семье мобилизованного получить льготы

Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал семье мобилизованного решить бюрократические вопросы.

С просьбой к губернатору Московской области обратилась Любовь Герусова из Подольска.

Женщина рассказала, что ее мужа мобилизовали из Курска, так как именно туда, по старому месту жительства, пришла ему повестка. И теперь проблема заключается в том, что льготы, положенные ее семье и ребенку, она не может получить в Подольске, передает «360».

— Ребенок сейчас пойдет в садик. В садике нам сказали, что никакие льготы нам не предоставят, так как его забрали в Курске, — рассказала она.

Андрей Воробьев отметил, что вопрос будет решен и по устройству ребенка в дошкольное учреждение, и по выплатам, полагающимся семье мобилизованного.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что для мобилизованных из Московской области предусмотрены выплаты в 200 тысяч рублей, на это был большой запрос от населения, передает РИАМО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве.