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Приметы и советы

Диетолог Тараско рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунитет зимой

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Тараско рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунитет зимой
Фото: Светлана Колоскова/ Вечерняя Москва

Диетолог Анастасия Тараско поделилась секретам здорового иммунитета зимой.

По ее словам, необходимо сбалансированное питание. Оно включает в себя прием белков, углеводов и цельно зерновых продуктов. По словам Тараско, калорийность приема пищи в зимнее время года может быть увеличена на 3-5 процентов из-за холода.

Эксперт отметила, что получать необходимые питательные вещества можно получать из замороженных овощей и фруктов.

Иммунная система строится на основании аминокислот поэтому необходимо позаботиться о достаточном количестве белковой пищи.

Также важно поддерживать уровень витамина Д в организме, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус рассказал, как определить уровень иммунитета. Врач советует сделать общий клинический анализ крови, так как он поможет выявить хронические воспаления. Эксперт отметил, что важен не только уровень лейкоцитов, но и абсолютное количество всех клеток крови, передает ФАН.

У людей старше 60 лет с возрастом развивается иммунодефицит. Поэтому им в первую очередь необходимо делать прививки от гриппа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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