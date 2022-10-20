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Более 350 школьников России пройдут торжественным маршем в Музее Победы

Елена Самойлова
Город
Более 350 школьников России пройдут торжественным маршем в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Участниками заключительного этапа «Марш Победителей!» VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» станут свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в четверг, 20 октября.

Как уточняется, смотр строя и песни команд состоится 22 октября в Зале Полководцев. Для участия в нем приедут школьники из Пензенской, Тверской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Вологодской областей, Хабаровского края, Пермского края, Республики Удмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа.

Посетители музея увидят лучшие выступления конкурсантов. Победители отборочных туров конкурса продемонстрируют свое мастерство в строевой подготовке и музыкальный талант.

После смотра в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе состоится награждение команд специальными дипломами, почетными знаками и премией «За активную работу по формированию российской гражданской идентичности у подрастающего поколения».

До этого сообщалось, что 23 октября в Музее Победы пройдет памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки», на мероприятии выступят порядка 400 музыкантов.

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