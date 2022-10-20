Минобороны показало поражение украинской техники дронами-камикадзе

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Минобороны показало видео поражения украинской техники дронами-камикадзе «Ланцет» в ходе специальной военной операции. Публикация появилась в официальном Telegram-канале ведомства в четверг, 20 октября.

На кадрах заметно, как беспилотники уничтожают буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.

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По словам информированного источника, данное видео сделано на Николаево-Криворожском направлении, передает РИА Новости.

До этого союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, который расположен на Артемовском направлении. Во время боевых действий удалось уничтожить свыше 120 солдат ВСУ, которые были в составе 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана все еще затруднительная, однако линия фронта стабилизируется. По его словам, линия обороны выстраивается около Кременной.