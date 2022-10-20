Влад Сташевский спустя долгие годы вернется на сцену

Фото: ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

В конце октября в Москве состоится грандиозный концерт «Золотые хиты Муз-ТВ», где выступят звезды девяностых и нулевых. Среди приглашенных знаменитостей будет певец Влад Сташевский.

В последнее время артист практически не появляется в публичном пространстве. В рамках концерта Сташевский исполнит свои самые популярные хиты, пишет портал «PROзвезд».

Также на сцену вернется певец и композитор Андрей Губин, но уже в совершенно новом образе. По словам шоумена Стаса Барецкого, обещавший больше никогда не возвращаться на сцену Губин передумал. Совместно с Барецким он якобы скоро выпустит новый альбом, который уже давно был запланирован.

До этого певец и композитор Игорь Николаев выразил желание снова увидеть Губина на сцене и даже предложил ему записать совместную композицию. Он также рассказал о давнишнем конфликте с Губиным из-за песни.

По его словам, инцидент произошел после того, как участник «Фабрики звезд — 4» Антон Зацепин исполнил песню «Ниже ростом только Губин». После этого сам Губин признался, что ему было неприятно слушать эту композицию.