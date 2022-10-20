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FT: Киевские власти пришли в ужас после угроз США о сокращении помощи Украине

Лейла Алиева
В мире
FT: Киевские власти пришли в ужас после угроз США о сокращении помощи Украине
Фото: depositphotos

Украинские чиновники были шокированы после слов лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о сокращении помощи Украине после проведения промежуточных выборов. Об этом пишет издание Financial Times в четверг, 20 октября.

— Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти, — приводит издание слова руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии.

По его словам, после встречи с Маккарти у него не осталось сомнений, что Украине продолжат помогать. В свою очередь представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, в Киеве рассчитывают на постоянную двухпартийную поддержку от США.

Накануне члены Республиканской партии США заявили, что их возможная победа на выборах может «перекрыть кран», финансирующий Украину. Так, член Палаты представителей США от штата Северная Дакота Келли Армстронг отметила, что Украина является последним инфоповодом, о котором приходится думать жителям приграничных регионов Америки.

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