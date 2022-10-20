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Кинолог Голубев рассказал, как выгуливать собак в дождливую погоду

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев рассказал, как выгуливать собак в дождливую погоду
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Хозяевам собак не стоит быть слишком настойчивыми с питомцами при прогулке в дождливую погоду. Выгул против воли не идет на пользу животному, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что не стоит выносить собаку на руках, тащить за поводок. Так можно только напугать питомца и создать неприятные ассоциации с прогулкой. Можно попробовать немного сдвинуть время прогулки, чтобы переждать дождь.

На прогулке нужно внимательно следить за собакой, если понятно, что она замерзла (трясется, поджимает лапы), стоит вернуться домой, передает РИАМО.

Домашние животные нередко могут быть подвержены разным человеческим заболеваниям, самым опасным из них является бешенство. Для того чтобы обезопасить своего питомца, его необходимо вакцинировать. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал кинолог Владимир Уражевский.

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